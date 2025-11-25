DAX23.206 -0,1%Est505.526 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,93 -0,7%Gold4.124 -0,3%
Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Notierung im Fokus

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

25.11.25 09:24 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 36,06 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche Automobil gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 36,06 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil-Aktie ging bis auf 35,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.128 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). 11,95 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,77 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 1,22 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 459,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.03.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 6,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

