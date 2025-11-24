Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Montagnachmittag höher
Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 36,09 EUR zu.
Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 36,09 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,38 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 197.563 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 10,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil-Aktie 15,60 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,77 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 37,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 708,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 459,00 Mio. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche Automobil am 31.03.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,20 EUR je Aktie belaufen.
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
