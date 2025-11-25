Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 36,70 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 36,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 36,70 EUR. Mit einem Wert von 36,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210.331 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 40,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 20,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche Automobil seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,00 EUR für die Porsche Automobil-Aktie aus.

Am 13.08.2025 lud Porsche Automobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil mit einem Umsatz von insgesamt 708,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 54,25 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 31.03.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 6,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

