Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag gefragt

25.11.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Zuletzt stieg die Porsche Automobil-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
36,21 EUR 0,21 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 36,25 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,03 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.200 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 40,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Abschläge von 15,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil 1,91 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,00 EUR je Porsche Automobil-Aktie aus.

Porsche Automobil veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 1,22 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 708,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 459,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Porsche Automobil wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 31.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren eingebracht

Buy für Porsche Automobil-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

