Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Kurs der Porsche Automobil vz

27.08.25 09:25 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 37,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
37,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 37,62 EUR. Bei 37,65 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.433 Porsche Automobil vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 11,73 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 19,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,53 Mrd. EUR gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,91 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

