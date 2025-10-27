DAX24.270 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,30 -0,6%Gold4.039 -1,0%
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
So bewegt sich Porsche Automobil

Porsche Automobil Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil am Montagvormittag zu

27.10.25 09:22 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil am Montagvormittag zu

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 35,07 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
34,70 EUR 0,20 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 35,07 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 35,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,83 EUR. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.958 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2024 bei 40,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,28 Prozent. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,15 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,90 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 708,00 Mio. EUR, gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38,11 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
