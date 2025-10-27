Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 35,21 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 35,21 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche Automobil-Aktie bis auf 35,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 745.370 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Bei 40,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 15,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil-Aktie bei 36,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Porsche Automobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 708,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie.

