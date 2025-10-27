DAX24.300 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

27.10.25 16:08 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 35,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
35,11 EUR 0,61 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 35,21 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche Automobil-Aktie bis auf 35,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 745.370 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Bei 40,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 15,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil-Aktie bei 36,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Porsche Automobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 708,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Porsche Automobil-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Hold

DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren gekostet

Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

