Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 45,67 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,67 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 45,75 EUR. Bei 45,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 106.617 Porsche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 75,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,22 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 47,63 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 9,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

Porsche-Aktie stabil: Stellenstreichung bei Batterietochter Cellforce

RBC Capital Markets beurteilt Porsche-Aktie mit Sector Perform