Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 44,46 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 44,46 EUR. Bei 44,67 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 186.145 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,69 Prozent. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 12,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,63 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,45 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

