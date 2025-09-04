Porsche Aktie News: Porsche macht am Freitagvormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 44,50 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 44,50 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 44,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.534 Porsche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 12,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,63 EUR.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 23.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

