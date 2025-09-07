DAX23.746 +0,6%ESt505.342 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,63 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Porsche im Fokus

Porsche Aktie News: Porsche macht am Montagvormittag Boden gut

08.09.25 09:24 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche macht am Montagvormittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,74 EUR -0,38 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 44,23 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 44,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.292 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 69,57 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,51 Prozent.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Porsche-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,63 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,45 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

