Porsche Aktie News: Porsche macht am Montagvormittag Boden gut

Porsche im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,23 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 44,23 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 44,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.292 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 69,57 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,51 Prozent.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Porsche-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,63 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,45 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick

Porsche-Aktie etwas fester: CEO Blume strebt Rückkehr in den DAX an

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen