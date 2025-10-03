Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Nachmittag ab

Kurs der Porsche vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 42,65 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 42,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 42,44 EUR. Bei 43,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 151.565 Porsche vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 71,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 67,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 7,20 Prozent Luft nach unten.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,969 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 46,04 EUR angegeben.

Porsche vz veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,325 EUR in den Büchern stehen haben wird.

