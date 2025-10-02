Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Zuletzt stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 42,85 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 42,85 EUR nach oben. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,07 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,79 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 316.570 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 68,26 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 7,63 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,04 EUR.

Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,325 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

