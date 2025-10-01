Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf Porsche vz-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 41,59 EUR.

Die Porsche vz-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 41,59 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,71 EUR zu. Mit einem Wert von 41,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 79.471 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 72,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 42,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 2,31 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,04 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,45 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,30 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 23.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 0,325 EUR im Jahr 2025 aus.

