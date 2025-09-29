Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Porsche vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 41,79 EUR.

Die Porsche vz-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 41,79 EUR abwärts. Bei 41,20 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 163.208 Porsche vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 74,46 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 43,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 46,04 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 24.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 23.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 0,325 EUR je Aktie aus.

