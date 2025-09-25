Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 42,61 EUR.

Das Papier von Porsche vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,61 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,97 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,72 EUR. Bisher wurden heute 11.955 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 76,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,11 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,04 EUR für die Porsche vz-Aktie.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,325 EUR je Aktie belaufen.



