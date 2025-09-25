DAX23.747 ±0,0%ESt505.512 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.248 ±0,0%Nas22.683 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,30 -2,1%Gold3.826 +1,7%
Kursverlauf

Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Nachmittag

29.09.25 16:11 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Nachmittag

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 42,31 EUR ab.

Die Porsche vz-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 42,31 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,29 EUR nach. Bei 42,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 209.689 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 77,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,04 EUR für die Porsche vz-Aktie.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,98 Prozent zurück. Hier wurden 9,30 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,325 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Studie offenbart: Während NS-Zeit wurde Porsche-Mitgründer herausgedrängt

EU-Automarkt mit Plus im August - Dämpfer für den Branchenprimus

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Porsche HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Porsche HoldWarburg Research
22.09.2025Porsche NeutralUBS AG
22.09.2025Porsche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen