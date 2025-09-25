Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 42,31 EUR ab.

Die Porsche vz-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 42,31 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,29 EUR nach. Bei 42,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 209.689 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 77,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,04 EUR für die Porsche vz-Aktie.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,98 Prozent zurück. Hier wurden 9,30 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,325 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

