Porsche vz Aktie News: Porsche vz wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 42,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 42,00 EUR nach. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,98 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,13 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 18.733 Aktien.
Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 74,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 77,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Mit Abgaben von 5,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche vz-Aktie bei 46,04 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,325 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion
Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent
Studie offenbart: Während NS-Zeit wurde Porsche-Mitgründer herausgedrängt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|22.09.2025
|Porsche Neutral
|UBS AG
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen