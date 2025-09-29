Porsche vz Aktie News: Porsche vz wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 42,00 EUR.

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 42,00 EUR nach. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,98 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,13 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 18.733 Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 74,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 77,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Mit Abgaben von 5,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche vz-Aktie bei 46,04 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,325 EUR je Porsche vz-Aktie.

