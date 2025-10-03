Porsche vz Aktie News: Porsche vz behauptet sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche vz hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Porsche vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,82 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche vz-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 42,82 EUR. Die Porsche vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,16 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 42,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,07 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.425 Stück gehandelt.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,30 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 39,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 8,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,969 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,04 EUR für die Porsche vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 24.10.2025 gerechnet. Porsche vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 0,325 EUR im Jahr 2025 aus.

