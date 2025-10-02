Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Donnerstagmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 3,0 Prozent auf 42,52 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 42,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,79 EUR. Zuletzt wechselten 194.978 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 72,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche vz-Aktie bei 46,04 EUR.
Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,45 Mrd. EUR gelegen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 23.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,325 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|22.09.2025
|Porsche Neutral
|UBS AG
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
