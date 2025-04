Porsche Aktie News: Porsche am Mittag stabil

Kurs der Porsche

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 44,23 EUR.

Die Porsche-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,23 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 45,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,20 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 322.193 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 94,70 EUR markierte der Titel am 16.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 114,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,43 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,59 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,72 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 62,13 EUR.

Porsche ließ sich am 03.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 29.04.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 3,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Rückruf bei Audi und Porsche

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Porsche-Aktie

Porsche-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Porsche-Aktie