Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Procter Gamble. Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 148,07 USD zu. Bei 148,61 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 241.896 Stück.
Am 28.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 180,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2025 bei 144,09 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 2,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,88 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.
Procter Gamble gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,39 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 7,00 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
