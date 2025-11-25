DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.829 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Procter Gamble im Fokus

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zeigt sich am Nachmittag freundlich

25.11.25 16:09 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Procter Gamble. Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
128,10 EUR 0,76 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 148,07 USD zu. Bei 148,61 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 241.896 Stück.

Am 28.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 180,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2025 bei 144,09 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 2,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,88 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.

Procter Gamble gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,39 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 7,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen