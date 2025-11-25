Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Abend an Fahrt
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 148,15 USD zu.
Um 20:07 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 148,15 USD nach oben. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 148,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 582.893 Procter Gamble-Aktien.
Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 17,88 Prozent niedriger. Am 11.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 144,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 2,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,88 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie aus.
Am 24.10.2025 äußerte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,61 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Procter Gamble mit einem Umsatz von insgesamt 22,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,99 Prozent gesteigert.
Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.
Alle: Alle Empfehlungen