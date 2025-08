ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 7,98 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 7,98 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,97 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 912.527 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,13 EUR markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,94 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,56 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,783 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

