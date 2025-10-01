ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 5,81 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 5,81 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,82 EUR an. Bei 5,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54.597 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 8,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,82 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 22,55 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,46 EUR.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,770 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

