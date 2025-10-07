ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag nahezu unbewegt

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,68 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 5,68 EUR. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,64 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.888 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 33,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,46 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,770 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

