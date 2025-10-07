DAX24.329 -0,2%Est505.615 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.951 -0,3%
Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Aktienkurs im Fokus

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

07.10.25 09:26 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 5,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,66 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,71 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,64 EUR. Zuletzt wechselten 3.717 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 49,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,051 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,46 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. ProSiebenSat1 Media SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 907,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,770 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

