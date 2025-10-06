ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Montagnachmittag vor

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,71 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:40 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 5,71 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,71 EUR. Bei 5,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135.335 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,53 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 21,12 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,770 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

