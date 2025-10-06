DAX24.379 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,72 +2,1%Gold3.940 +1,4%
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag schwächer

06.10.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,63 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:39 Uhr um 0,4 Prozent auf 5,63 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,60 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.749 Stück gehandelt.

Bei 8,53 EUR markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 34,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,00 Prozent.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Am 17.11.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,770 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

