ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 7,93 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 7,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,95 EUR. Bei 7,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 239.626 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,13 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,056 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,71 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,860 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

