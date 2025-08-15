DAX24.267 -0,4%ESt505.414 -0,6%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.554 -1,8%Euro1,1687 -0,2%Öl66,16 +0,1%Gold3.348 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Montagmittag vor

18.08.25 12:05 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 7,93 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
7,91 EUR 0,16 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 7,93 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,95 EUR. Bei 7,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 171.370 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 8,13 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 2,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,71 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 907,00 Mio. EUR gelegen.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,860 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSieben-Aktie stabil: Spekulationen um Zukunft von Joko und Klaas

Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher

ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt Annahme von Berlusconi-Angebot - Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025ProSiebenSat1 Media SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
16.09.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen