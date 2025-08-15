ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Montagmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 7,93 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 7,93 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,95 EUR. Bei 7,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 171.370 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 8,13 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 2,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,71 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 907,00 Mio. EUR gelegen.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,860 EUR im Jahr 2025 aus.

