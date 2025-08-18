DAX24.335 -0,4%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,47 +0,8%Gold3.327 +0,4%
ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag nahezu unverändert

20.08.25 12:07 Uhr
20.08.25 12:07 Uhr

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel kam die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 7,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
7,97 EUR 0,04 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 7,98 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,00 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,96 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 249.313 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Gewinne von 1,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Mit Abgaben von 43,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,71 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent verringert.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,860 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt: MFE verfehlt Mehrheit bei ProSiebenSat.1

ProSieben-Aktie stabil: Spekulationen um Zukunft von Joko und Klaas

Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
