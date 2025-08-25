ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,06 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie um 09:01 Uhr im XETRA-Handel bei 8,06 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 8,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,05 EUR. Mit einem Wert von 8,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.790 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 0,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 79,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,056 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR im Vergleich zu 907,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,860 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

