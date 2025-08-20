ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 8,25 EUR nach oben.
Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 8,25 EUR. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,31 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.658.112 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.
Bei 8,31 EUR markierte der Titel am 28.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,73 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,42 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,056 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,71 EUR an.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,39 Prozent präsentiert.
ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,860 EUR je Aktie aus.
ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt: MFE verfehlt Mehrheit bei ProSiebenSat.1
ProSieben-Aktie stabil: Spekulationen um Zukunft von Joko und Klaas
Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Halten
|DZ BANK
|05.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|01.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
