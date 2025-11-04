QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 39,15 EUR.

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 39,15 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 38,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.775 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,166 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

