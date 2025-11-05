QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 38,30 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 38,30 EUR ab. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 38,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.952 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,60 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,166 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach -0,85 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 533,54 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,34 USD im Jahr 2025 aus.

