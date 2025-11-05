QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittwochmittag südwärts

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 38,34 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 38,34 EUR abwärts. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 37,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,61 EUR. Zuletzt wechselten 169.449 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 10,71 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,166 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 533,54 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

