QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 40,26 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 40,26 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 40,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,48 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 72.101 Aktien.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 17,64 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 17,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 533,54 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

