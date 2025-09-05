QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag tiefer

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 39,95 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,95 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,88 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 43.887 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 18,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 14,31 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach -0,85 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 USD je Aktie belaufen.

