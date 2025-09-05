DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.539 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,74 +1,8%Gold3.643 +0,5%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von QIAGEN

10.09.25 16:11 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 39,93 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 39,93 EUR ab. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 39,81 EUR. Mit einem Wert von 40,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 115.834 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 18,61 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 16,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 533,54 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 496,35 Mio. USD eingefahren.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

