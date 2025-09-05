QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von QIAGEN

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 38,82 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 38,82 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.598 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 18,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 11,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 533,54 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy