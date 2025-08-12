QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 41,92 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,92 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 42,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.038 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 11,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben

Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG