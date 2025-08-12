DAX24.200 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,82 +1,5%Dow44.702 +0,6%Nas21.723 +0,2%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,47 -1,0%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus
Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Fokus auf Aktienkurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag gefragt

13.08.25 16:09 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 41,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,75 EUR 0,25 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,92 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 42,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.038 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 11,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben

Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen