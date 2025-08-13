DAX24.247 +0,3%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto17,04 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1683 -0,2%Öl65,88 +0,2%Gold3.357 +0,1%
Blick auf QIAGEN-Kurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Donnerstagvormittag ins Minus

14.08.25 09:24 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 42,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,82 EUR 0,55 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 42,02 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,99 EUR nach. Bei 42,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 2.514 Stück.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 12,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 18,52 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 533,54 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben

Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
