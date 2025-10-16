QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 41,31 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,10 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 115.952 Aktien.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). 14,63 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,13 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,176 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert