QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 42,28 EUR.

Das Papier von QIAGEN legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 42,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 42,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,08 EUR. Bisher wurden heute 50.256 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 12,00 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,160 USD je QIAGEN-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

QIAGEN gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,85 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

