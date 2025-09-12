QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag freundlich

So bewegt sich QIAGEN

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 38,96 EUR zu.

Das Papier von QIAGEN legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 38,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,99 EUR. Bei 38,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 88.025 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,55 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 12,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,160 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,35 USD je Aktie.

