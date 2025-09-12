DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.188 +0,4%Nas22.535 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl67,75 -0,2%Gold3.642 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So bewegt sich QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag freundlich

18.09.25 16:11 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 38,96 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
38,86 EUR 0,52 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von QIAGEN legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 38,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,99 EUR. Bei 38,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 88.025 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,55 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 12,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,160 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen