QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag im Minusbereich

19.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 42,04 EUR ab.

QIAGEN N.V.
42,00 EUR -0,45 EUR -1,06%
Die QIAGEN-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 42,04 EUR abwärts. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,56 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 98.379 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 12,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,160 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,54 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben

Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

DatumRatingAnalyst
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
