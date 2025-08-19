DAX24.255 -0,7%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.816 -0,2%Nas20.951 -1,7%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1653 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold3.346 +0,9%
QIAGEN im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN macht am Nachmittag Boden gut

20.08.25 16:10 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 42,43 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,95 EUR -0,06 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 42,43 EUR nach oben. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,14 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 71.286 Aktien.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,160 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben

Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Bildquellen: QIAGEN

