Aktienentwicklung

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag fester

21.11.25 12:04 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 39,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,05 EUR 0,38 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 39,86 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 40,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 39,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.453 QIAGEN-Aktien.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 15,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,200 USD je QIAGEN-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 04.11.2025. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 532,58 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 501,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,36 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

