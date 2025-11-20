QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 39,21 EUR nach oben.

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 39,21 EUR. Bei 39,33 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,54 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 105.646 Aktien.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 20,79 Prozent Luft nach oben. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,200 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Am 04.11.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,12 Prozent auf 532,58 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

